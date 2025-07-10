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Суд продовжив арешт екскерівниці Хмельницької МСЕК

Також їй зменшили заставу вдвічі.

Суд продовжив арешт екскерівниці Хмельницької МСЕК
Тетяна Крупа
Фото: Facebook/Тетяна Крупа

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт екскерівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі до 7 вересня включно, пише «Радіо Свобода»

Водночас суд зменшив розмір застави з 112 млн грн до 56 018 000 грн.

  • 5 жовтня 2023 року очільницю Хмельницької облМСЕК затримали й повідомили про підозру у незаконному збагачені. 
  • Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили $100 тисяч, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. 
  • У жовтні того ж року Печерський районний суд Києва відправив Крупу під варту, встановивши розмір застави 500 млн грн. Згодом розмір застави зменшили до 300 млн грн, а потім – до 280 мільйонів і так далі.
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