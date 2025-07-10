Суд продовжив арешт екскерівниці Хмельницької МСЕК

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт екскерівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі до 7 вересня включно, пише «Радіо Свобода».
Водночас суд зменшив розмір застави з 112 млн грн до 56 018 000 грн.
- 5 жовтня 2023 року очільницю Хмельницької облМСЕК затримали й повідомили про підозру у незаконному збагачені.
- Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили $100 тисяч, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- У жовтні того ж року Печерський районний суд Києва відправив Крупу під варту, встановивши розмір застави 500 млн грн. Згодом розмір застави зменшили до 300 млн грн, а потім – до 280 мільйонів і так далі.