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Джерела: СБУ проводить обшуки в окремих детективів НАБУ за підозрою в державній зраді

За попередніми даними, на деяких агентів був вплив росіян. 

Джерела: СБУ проводить обшуки в окремих детективів НАБУ за підозрою в державній зраді
Фото: надано джерелами

СБУ і Офіс генерального прокурора вранці 21 липня прийшли зі слідчими діями до окремих детективів Національного антикорбюро в різних регіонах України. Їм інкримінують державну зраду, торгівлю з ворогом і корупційні дії, повідомили джерела в Службі безпеки. 

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За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення колишнього президента Віктора Януковича. 

Інший, за даними слідства, міг вчинити державну зраду та вів незаконний бізнес з ворогом. Він затриманий. 

Слідчі дії
Фото: надано співрозмовниками
Слідчі дії

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