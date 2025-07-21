Росія атакувала різні міста ракетами і дронами. Є пошкодження інфраструктури (доповнено)

В Харкові було не менше 12 ударів.

Росіяни в ніч на 21 липня влаштували чергову масовану атаку. Застосували і дрони, і ракети. Запуски БпЛА ворог провів ще до опівночі, упродовж ночі бив дронами і ракетами, а ближче до 3 ранку запустив балістику. Повторний пуск балістики – близько 6 ранку.

Близько 12 ударів завдали по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов. У Харкові є влучання біля багатоквартирного житлового будинку в Київському районі.

Станом на 2:17, за інформацією Терехова, без поранених. Але була пожежа в будівлі поруч.

Вибухи лунали і в Києві, розповів міський голова Віталій Кличко. Тут є пошкодження на обох берегах міста. Поранені щонайменше двоє: в Шевченківському і Дарницькому районах.

В Івано-Франківській області працювала ППО. Унаслідок атаки є поранені, повідомив міський голова обласного центру Руслан Марцінків.

За його словами, це – наймасованіша атака на громаду за весь час. Є пошкодження в трьох селах громади.

"Також уточнюється по двох селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення", – сказав Марцінків.

Він додав, що пошкоджена інфраструктура.

За повідомленням Повітряних сил, окрім БпЛА, ворог випустив крилаті ракети, була й балістична загроза. Рух ракет був зафіксований в сторону західних областей, зокрема Тернопільської та Івано-Франківської.