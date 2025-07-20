У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
ГоловнаСуспільствоЖиття

У центрі Києва 21 липня буде обмежено дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій

Водіїв просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення. 

У центрі Києва 21 липня буде обмежено дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій
Ілюстративне фото
Фото: КМДА

У Києві 21 липня діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту через заходи за участю іноземних делегацій.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це повідомило Управління державної охорони. 

"21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в понеділок у Києві президент Володимир Зеленський проведе конференцію послів іноземних держав, яка має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили".
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies