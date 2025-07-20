У центрі Києва 21 липня буде обмежено дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій

Водіїв просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

У Києві 21 липня діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту через заходи за участю іноземних делегацій.

Про це повідомило Управління державної охорони.

"21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в понеділок у Києві президент Володимир Зеленський проведе конференцію послів іноземних держав, яка має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили".