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Зеленський схвалив санкції проти Королевської, Балашова і Латиніної

У санкційному списку є п'ятеро осіб.

Зеленський схвалив санкції проти Королевської, Балашова і Латиніної
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 20 липня про персональні санкції щодо п’ятьох осіб, серед них є два колишні народні депутати та російська журналістка.

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РНБО своїм рішенням підтримало внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

У цьому списку: 

  • колишні народні депутати Геннадій Балашов і Наталія Королевська;
  • російська журналістка Юлія Латиніна;
  • російська блогерка Тетяна Аксьоненко;
  • громадянин України, блогер і колишній телеведучий Андрій Серебрянський.

Щодо цих осіб обмеження передбачають, зокрема:

  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
  • блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  • обмеження торговельних операцій (повне припинення);
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
  • запобігання виведенню капіталів за межі України.

У червні 2023 року стало відомо, що екснардепку від фракції “Опозиційна платформа - За життя” Королевську розшукує Національне антикорупційне бюро. Її обвинувачують за ч. 1 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірної інформації. Королевська виїхала до Росії.
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