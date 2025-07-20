Зеленський схвалив санкції проти Королевської, Балашова і Латиніної

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 20 липня про персональні санкції щодо п’ятьох осіб, серед них є два колишні народні депутати та російська журналістка.
РНБО своїм рішенням підтримало внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
У цьому списку:
- колишні народні депутати Геннадій Балашов і Наталія Королевська;
- російська журналістка Юлія Латиніна;
- російська блогерка Тетяна Аксьоненко;
- громадянин України, блогер і колишній телеведучий Андрій Серебрянський.
Щодо цих осіб обмеження передбачають, зокрема:
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
- обмеження торговельних операцій (повне припинення);
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
- запобігання виведенню капіталів за межі України.
У червні 2023 року стало відомо, що екснардепку від фракції “Опозиційна платформа - За життя” Королевську розшукує Національне антикорупційне бюро. Її обвинувачують за ч. 1 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірної інформації. Королевська виїхала до Росії.