Росіяни завдали авіаударів по Куп'янщині, шестеро цивільних поранені

Під обстрілами опинилися житлові будинки Куп'янська і Старовірівки.

Війська РФ вдарили з авіації Куп'янську і Старовірівці на Куп'янщині. Унаслідок авіаударів постраждали шість людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

20 липня уранці російська авіація вдарила по Купʼянську, там пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок діагностовано гостру стресову реакцію.

Також ворог здійснив серію авіаатак по с. Старовірівка Купʼянського району. За попередніми даними, по населеному пункту завдано удару трьома ФАБ-250 з УМПК з літаків тактичної авіації.

Пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.