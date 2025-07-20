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Росіяни завдали авіаударів по Куп'янщині, шестеро цивільних поранені

Під обстрілами опинилися житлові будинки Куп'янська і Старовірівки.

Росіяни завдали авіаударів по Куп'янщині, шестеро цивільних поранені
Фото: Харківська обласна прокуратура

Війська РФ вдарили з авіації Куп'янську і Старовірівці на Куп'янщині. Унаслідок авіаударів постраждали шість людей.

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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

20 липня уранці російська авіація вдарила  по Купʼянську, там пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок діагностовано гостру стресову реакцію.

Також ворог здійснив серію авіаатак по с. Старовірівка Купʼянського району. За попередніми даними, по населеному пункту завдано удару трьома ФАБ-250 з УМПК з літаків тактичної авіації.

Пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

  • У ніч на 20 липня російська армія атакувала місто Ізюм Харківської області. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.
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