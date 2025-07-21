“Сплатіть штраф онлайн”. Як оновлення в Резерв+ підсвітило незлагодженість між Міноборони і ТЦК

Чому користувачам Резерв+, які не мали проблем із неуточненими даними, прийшло сповіщення про штраф, про що це свідчить і чим врешті закінчилася історія науковця — читайте далі.

В подібній ситуації, судячи з коментарів, опинилося чимало колег Сененка. Разом з тим під допис прийшли і представники цифрової команди Міноборони, щоб пояснити причини проблеми.

12 липня науковець і волонтер Антон Сененко поскаржився , що йому теж прийшло сповіщення про штраф. Попри те, що дані він уточнив вчасно і щотримісяці ходить до ТЦК та СП за новою відстрочкою, де востаннє був 26 червня 2025 року.

11 липня у застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за порушення правил військового обліку. На першому етапі для тих, хто не уточнив дані до 16 липня 2024 року.

Що сталося

Після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня 2024 року усі військовозобов’язані повинні були уточнити дані до 16 липня того ж року — номер телефону, адресу проживання та електронну адресу.

Щоб знизити навантаження на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Міноборони день у день запустило Резерв+.

Зі слів Антона Сененка, тоді він не встановлював застосунок, а пішов до Голосіївського ТЦК. Далі науковець щотримісяці ходив до ТЦК, аби поновлювати відстрочку.

Фото: з фейсбук-сторінки Антона Сененка Науковець і волонтер Антон Сененко

19 листопада, зі слів Сененка, він встановив Резерв+.

“Сподівався, що він мені допомагатиме. І саме цю дату Резерв чомусь вважає датою уточнення даних”, — написав науковець.

Тому застосунок помітив, що з його даними не все в порядку і прислав сповіщення про штраф у розмірі 8 500 грн (50% від повної вартості).

Фото: Скріншот застосунку, зроблений Антоном Сененком

Що кажуть в Міноборони

В цифровій команді Міністерства оборони України, яка відповідає за роботу застосунків, підтверджують, що система дійсно розпізнала Сененка, як такого, що не уточнив дані вчасно.

“Це повідомлення по факту лише сповіщення про виявлення порушення. Тобто система сама "бачить", що у військовозобовязаного не було уточнення облікових даних в період з 18.05.2024 до 16.07.2024 і розсилає таке сповіщення про яке написав Антон”, — прокоментував LB.ua Сергій Корж, представник цифрової команди Міноборони, що займається розробкою і підтримкою застосунків Резерв+ і Армія+.

Сталося це тому, що ТЦК не внесло ту подію, коли Сененко прийшов уточнювати дані, в систему “Оберіг” (електронний реєстр військовозобовʼязаних, з якого підтягує дані Резерв+).

“Те, що у нього по факту було таке уточнення даних шляхом фізичного відвідування ТЦК каже якраз про те, що про цей візит не було належним чином внесено дані в “Оберіг”. Тому реєстр цього уточнення не "бачить", — пояснив Корж.

Виходить, якби Сененко встановив Резерв+ до 16 липня минулого року — такої проблеми не виникло б.

Фото: Укрінформ

“Чи тільки у нього така ситуація? Звісно ні. Така ситуація цілком можлива, коли в ТЦК або не мають технічної можливості (захворіли всі, хто мають доступ, зламалась техніка — чи будь-яка інша причина) або просто забувають внести дані в реєстр”, — зазначив представник Міноборони.

І тут не залежить, чи є в людини відстрочка, чи бронювання, помилка могла торкнутися будь-якої категорії військовозобов’язаних.

“Всі військовозобовязані згідно змін в законі про мобілізацію мали уточнити свої контактні дані в період 60 днів з дня набуття чинності того закону. Якщо вони цього не зробили (або як Антон зробили, але даних про це в системі немає), то це вважається порушенням”, — пояснив Сергій Корж.

Похід в ТЦК

Сененко поділився, що розбиратися з ситуацією йому допомагало Міноборони. Так вдалося з’ясувати, що якщо Резерв+ на титульній сторінці світиться червоним — це означає, що порушення таки є і треба йти в ТЦК розбиратися.

У його випадку застосунок не підсвічувався.

“Чому Резерв+, "бачачи" невідповідність даних, що у людини імовірне протермінування оновлення даних, так прямо і не пише людині "альо, тут імовірно протермінування, зверніться в ТЦК", або ж чому сам Резерв не звертається в ТЦК з "проханням" уточнити дані по такій-то людині і тільки тоді просити його сплатити штраф? Питання риторичне”, — зазначив науковець.

Фото: uazmi.org Робота ТЦК та СП

З приводу погодження штрафу, в Міноборони пояснили, що застосунок сповіщає не про наявний штраф, а лише пропонує визнати порушення самостійно (якщо таке є) і створити заяву в своєму кабінеті на його оформлення.

“Тобто, порушення може не існувати в природі. Це може бути проблема з боку ТЦК. Реєстру. Гігантської магнітооптичної флуктуації. Тощо. Але Резерв пропонує саме Вам добровільно [про всяк випадок] визнати провину і погодитися на штраф. В теорії, як мені пояснили, потім цей штраф має ще затвердити ТЦК, але як воно буде насправді — ніхто не знає, бо ситуація існує лише 2 дні”, — написав Сененко.

Також, з його слів, він намагався потрапити в ТЦК, де зіштовхнувся з чергою чоловіків, які також приїхали дізнатися з приводу штрафу.

“Ви думаєте, я потрапив в ТЦК, щоб пан майор подивився в екран, поляскав мене по плечу і сказав: фальшива тривога, все гаразд? Ні. Бо графік прийому класичний для Голосіївського ТЦК та СП — понеділок, середа, субота, з 9 до 13. Колись я був 1789 в черзі і чекав 5 днів. Зараз навіть не знаю, яким буду і коли потраплю”, — написав Сененко.

Фото: Антон Сененко Розклад роботи Голосіївського ТЦК та СП

В Міноборони зазначають, якщо застосунок не підсвічує червоним, йти до ТЦК немає необхідності.

"Через те, що термін стягнення за таке порушення вже сплив, то йти просто щоб виправити помилку немає сенсу. Але якщо людина все ще відмічена як така, що в "розшуку", то тоді так, треба - зробити подання на зняття з "розшуку" можуть тільки в ТЦК", - пояснив Сергій Корж.

Справа, якої не було

Згодом науковець написав, що на нього відкрили справу в Резерв+.

В Міноборони пояснили це технічною помилкою при генерації PDF файлу з інформацією, яка є про військовозобов’язаного в “Оберезі”. Яку може замовити кожен користувач Резерв+.

“У розділ “Адміністративні справи” цього документу потрапили також відомості про ось ці виявлені системою (але ще не оформлені належним чином офіційно) порушення військового обліку. Ця проблема вже виправлена”, — зазначив Сергій Корж.

Фінал

Документ з інформацією про відкриту справу зник і в застосунку Антона Сененка.

“Очевидно, що проблема пролягала у взаємодії між додатком та ТЦК, що в базі не має відображатися на користувачах. Вдвічі приємніше, що так, як і у мене, інформація про неіснуюче правопорушення зникло у тисяч інших людей, яким тепер не потрібно йти в ТЦК, щоб на власні очі переконатися, що вони нічого не порушували, і не потрібно платити ані 8500 грн, ані 17000 грн.

Це суттєво розвантажить центри комплектування від натовпів отетерілих громадян і, я сподіваюсь, це полегшить життя тим, у кого Резерв світиться червоним, порушення дійсно є і потрібно витратити певний час на з'ясування обставин та наслідків”, — поділився науковець.

Разом з тим заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко на днях анонсувала, що незабаром у Резерв+ з’явиться можливість оформити відстрочку і для науковців, і для військовозобов’язаних, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю І чи ІІ групи.

Фото: Макс Требухов Катерина Черногоренко

Різні структури

Про реформу системи ТЦК та СП говорять уже не перший рік. Почасти цифрові інструменти мали би стати підстраховкою і зручною альтернативою для військовозобов’язаних.

Втім, схоже, незлагодженість деяких процесів далі існує, попри те, що застосунок працює уже більше року. Як зауважив і Сененко, "Якщо спробувати оцифрувати хаос, то вийде оцифрований хаос".

Проблему вбачають у тому, що ТЦК та СП підпорядковуються Сухопутним військам, а не Міноборони, яке займається застосунками. Про це говорив і Тарас Чмут, керівник фонду “Повернись живим” на стрімі “Мілітарного”. Щоправда в контексті рекрутингу в бригади без участі ТЦК.

“Вважаю, що це правильний крок, це треба розвивати й посилювати. Це має робити Міністерство оборони. Фактично зараз це десь так і відбуваєтсья. Міністерство має створювати політику, умови і підтримувати це. ТЦК має бути для обліку і так далі, але ТЦК у нас під Сухопутними військами чомусь і це теж не дуже правильно”, — зазначав Чмут.

Фото: wordpress.com Тарас Чмут

В контексті реформи ТЦК він зазначав в нещодавньому інтерв’ю “Українській правді”, що в Міноборони про це йшлося ще у 2023 році. Запевняли, що є стратегія, бачення.

“Зараз липень 2025-го і нічого не відбулося. Бо це настільки токсична тема, що ніхто не хоче заходити і наводити в ній порядки. З іншого боку це настільки велика проблема, що вона не вирішиться зміною прізвищ. Ця проблема вимагає якоїсь окремої команди, яка вибудує паралельний трек і тільки потім поховає те, що є зараз”, — зазначав Чмут.