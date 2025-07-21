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Двоє людей поранені внаслідок вчорашніх ударів Росії по Херсону і області

Ворог знову атакував оселі та інфраструктуру. 

Двоє людей поранені внаслідок вчорашніх ударів Росії по Херсону і області
Фото: EPA/UPG

Унаслідок вчорашніх ударів Росії по Херсону і області поранені двоє людей. Ворог пошкодив понад 10 будинків.

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Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Зимівник, Новорайськ, Червоний Маяк, Берислав, Козацьке, Станіслав, Олександрівка, Зеленівка, Широка Балка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Михайлівка, Нововоронцовка, Хрещенівка, Золота Балка, Чорнобаївка, Микільське, Ясна Поляна, Понятівка, Качкарівка, Кізомис, Гончарне, Антонівка, Софіївка, Придніпровське, Садове, Янтарне, Велетенське, Степанівка, Дудчани, Зорівка, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Козацьке, Милове, Новокаїри, Республіканець, Токарівка, Томарине, Українка та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, водонапірну башту, господарські споруди та приватні автомобілі", – сказав він. 

З двох поранених один – в Херсонській громаді, розповів її начальник Ярослав Шанько. 
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