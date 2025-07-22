Завершили слідство щодо незаконного видобутку вугілля у ТО Донецьку

Завершили слідство у справі незаконного видобутку вугілля в тимчасово окупованому Донецьку. Державі завдано збитків на понад 5 мільярдів гривень.

Як розповіли у Офісі генпрокурора та в ДБР, у листопаді 2024 року припинили незаконний видобуток вугілля на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине Краматорського району Донецької області.

Ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля отримало одне з приватних товариств у 2021 рокі, однак так і не розпочало відповідні роботи. Цим скористалась група осіб, яка фактично об’єдналась у злочинну організацію.

Крім ініціатора до її складу входило 8 осіб, які займались технічним забезпеченням видобування вугілля, охороною території, контролем роботи шахтарів, ведення обліку та реалізації незаконно видобутого вугілля.

Без жодних дозвільних документів вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів. Для цього навіть переробили старий недіючий вентиляційний канал шахти Свято-Покровська у ствол для спуску під землю для шахтарів.

Також організатор незаконного бізнесу домовився з головою місцевої територіальної громади, який допоміг захопити земельну ділянку на якій вони видобували вугілля, підробивши документи щодо передачі її в оренду підконтрольному організатору підприємству. Крім того керівник місцевої громади прикривав незаконну діяльність на захопленій земельній ділянці.

Ця злочинна організація "працювала" у період з грудня 2021 року по листопад 2024 року. За цей час окремі її учасники легалізували більше ніж 80 000 тон незаконно видобутого вугілля, продаючи його фізичним та юридичним особам.

Фігурантам інкримінуються злочини за ст. 255 (злочинна організація), ст. 240 (незаконний видобуток вугілля), ст. 206 (перешкоджання законній господарській діяльності), ст. 209 (легалізація майна), ст. 358 (підроблення документів та їх використання) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.