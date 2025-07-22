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Зеленський доручив сформувати делегацію на чолі з Умєровим для перемовин із росіянами

У склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента.

Зеленський доручив сформувати делегацію на чолі з Умєровим для перемовин із росіянами
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський доручив сформувати переговорну делегацію на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим для перемовин із росіянами. 

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Про це повідомляє пресслужба президента. 

Глава держави провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи. Секретар РНБО України Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом. 

Зазначається, що Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. 

“Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала”, – цитує пресслужба президента. 

Керівник Офісу Андрій Єрмак доповів президенту про координацію дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах. 

“Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента”, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський повідомив, що зустріч з росіянами планується на середу у Туреччині. Також він повідомив, що готується обмін полоненими з Росією.
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