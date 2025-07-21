До кінця року українські посольства відкриються в чотирьох країнах

Всі вони мають відкритись у країнах Латинської Америки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував відкриття 4 нових посольств до кінця 2025 року.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Уже незабаром Україна буде представлена ще в чотирьох країнах Латинської Америки – Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї”, - йдеться у повідомленні.

Також планується відкриття 10 нових консульських установ до кінця цього року.

Зазначається, що нові консульства з’являться у Іраку, Італії, Німеччині, Румунії, Словаччині, а також по два – у Франції та Польщі.