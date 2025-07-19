Алієв закликав Україну “не погоджуватися на окупацію” і заявив, що Азербайджан готує позов проти РФ через збитий літак

Президент заявив, що “ситуація з інцидентом навколо літака AZAL зрозуміла як божий день”.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Україну "не погоджуватися на окупацію" територій, а також заявив, що Азербайджан готує позов проти Росії через збитий російською ППО пасажирський літак AZAL, передає DW.

"Ніколи не погоджуватися на окупацію – ось це головна порада", – відповів президент Азербайджану на запитання блогера Дмитра Гордона в ході III Шушинського глобального медіафоруму.

В рамках того ж форуму Ільхам Алієв повідомив, що Азербайджан готує міжнародний позов проти Росії через збиття літака "Азербайджанських авіаліній" (AZAL) наприкінці 2024 року російською ППО, яка у цей час намагалася відбити атаку українських дронів у регіоні.

«Президент заявив, що ситуація з інцидентом навколо літака AZAL зрозуміла як божий день. За його словами, за сім місяців Азербайджан не отримав жодної чіткої відповіді від російської сторони. Генеральний прокурор Азербайджану надсилає запити голові Слідчого комітету Росії, проте у відповідь надходить лише формулювання: „слідство триває“», – пише азербайджанське видання Minval.

Алієв зазначив, що позиція Росії є контрпродуктивною. Він нагадав, що розслідування катастрофи малайзійського «боїнгу» на Донбасі у 2014 році тривало понад 10 років. Азербайджан, за його словами, теж готовий чекати стільки, скільки потрібно.