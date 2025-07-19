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Росіяни атакували Костянтинівку авіабомбами і дронами, постраждали троє людей

Також є численні руйнування.

Росіяни атакували Костянтинівку авіабомбами і дронами, постраждали троє людей
руйнування у Костянтинівці на Донеччині після російських обстрілів 19 липня 2025 року
Фото: Facebook/Сергій Горбунов

19 липня російські окупанти знову атакували Костянтинівку. Через обстріли авіабомбами і дронами є руйнування і поранені.

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Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, ворог застосував, зокрема, авіаційні бомби ФАБ-250.

«Близько 11:30 окупанти завдали трьох авіаударів по Костянтинівці:одна з авіабомб влучила прямо в багатоквартирний житловий будинок, ще дві — по будівлі колишнього кінотеатру. Унаслідок ударів поранено одного цивільного. Пошкоджено понад 10 фасадів багатоповерхівок. Руйнувань зазнали кінотеатр та один приватний будинок. Також пошкоджено два легкових автомобілі», - розповів Горбунов.

Після атаки дронів була поранена ще одна людина, також пошкоджені будівлі.

Згодом зафіксували ще одну ворожу атаку, через яку знову постраждала людина, а також об'єкти критичної інфраструктури та приватна забудова.

Влада регіону закликала жителів евакуйовуватися.
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