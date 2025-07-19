Росіяни атакували Костянтинівку авіабомбами і дронами, постраждали троє людей

19 липня російські окупанти знову атакували Костянтинівку. Через обстріли авіабомбами і дронами є руйнування і поранені.
Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його словами, ворог застосував, зокрема, авіаційні бомби ФАБ-250.
«Близько 11:30 окупанти завдали трьох авіаударів по Костянтинівці:одна з авіабомб влучила прямо в багатоквартирний житловий будинок, ще дві — по будівлі колишнього кінотеатру. Унаслідок ударів поранено одного цивільного. Пошкоджено понад 10 фасадів багатоповерхівок. Руйнувань зазнали кінотеатр та один приватний будинок. Також пошкоджено два легкових автомобілі», - розповів Горбунов.
Після атаки дронів була поранена ще одна людина, також пошкоджені будівлі.
Згодом зафіксували ще одну ворожу атаку, через яку знову постраждала людина, а також об'єкти критичної інфраструктури та приватна забудова.
Влада регіону закликала жителів евакуйовуватися.