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Міненерго: задимлення біля ЗАЕС спричинила лісова пожежа

Лінії електропередачі, які з'єднують АЕС із енергосистемою України, працюють стабільно.

Міненерго: задимлення біля ЗАЕС спричинила лісова пожежа
ЗАЕС
Фото: mvs.gov.ua

Згідно з інформацією МАГАТЕ, задимлення в районі окупованої росіянами Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею на безпечній від майданчика станції відстані, загрози ядерній безпеці наразі немає.

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Про це повідомило Міністерство енергетики.

«Лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки», - запевнило відомство.

Очільниця відомства Світлана Гринчук зазначила, що через дії окупантів і російські обстріли районів навколо АЕС електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту. 

«Попри окупацію об’єкта росією, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання, зокрема щодо ядерної безпеки, і забезпечує електропостачання ЗАЕС за рахунок потужностей об’єднаної української енергосистеми», - додали в Міненерго.
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