Міненерго: задимлення біля ЗАЕС спричинила лісова пожежа

Згідно з інформацією МАГАТЕ, задимлення в районі окупованої росіянами Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею на безпечній від майданчика станції відстані, загрози ядерній безпеці наразі немає.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

«Лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки», - запевнило відомство.

Очільниця відомства Світлана Гринчук зазначила, що через дії окупантів і російські обстріли районів навколо АЕС електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту.

«Попри окупацію об’єкта росією, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання, зокрема щодо ядерної безпеки, і забезпечує електропостачання ЗАЕС за рахунок потужностей об’єднаної української енергосистеми», - додали в Міненерго.