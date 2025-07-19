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Українські прикордонники вдарили дронами по ворожих позиціях на Сумщині

Бійці ДПСУ застосовують ударні дрони Vampire.

Українські прикордонники вдарили дронами по ворожих позиціях на Сумщині
Фото: 10 ОШБр "Едельвейс"

Бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" атакували ударними дронами Vampire шість позицій російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

На Сумщині прикордонники активно використовують увесь спектр безпілотних літальних апаратів. Особливо ефективною є бойова робота ударних дронів Vampire.

"Так, протягом минулої доби, розрахунки "Вампір" 15 мобільного прикордонного загону під час виконання бойових завдань здійснили ураження шістьох ворожих позицій", – ідеться у повідомленні.
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