Українські прикордонники вдарили дронами по ворожих позиціях на Сумщині

Бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" атакували ударними дронами Vampire шість позицій російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

На Сумщині прикордонники активно використовують увесь спектр безпілотних літальних апаратів. Особливо ефективною є бойова робота ударних дронів Vampire.

"Так, протягом минулої доби, розрахунки "Вампір" 15 мобільного прикордонного загону під час виконання бойових завдань здійснили ураження шістьох ворожих позицій", – ідеться у повідомленні.