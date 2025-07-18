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Мерц: доки Україна перебуває у стані війни, вступ до ЄС навряд чи буде можливим

Після припинення війни треба буде відновити Україну. 

Мерц: доки Україна перебуває у стані війни, вступ до ЄС навряд чи буде можливим
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц прокоментував перспективу вступу України до Європейського Союзу, передає Укрінформ.

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“Процес вступу розпочався, але, звичайно, ми всі знаємо, що буде поступовий підхід… Доки Україна зазнає нападу та перебуває у стані війни, вступ до Європейського Союзу, звичайно, навряд чи буде можливим. Але ми хочемо якомога ближче наблизити Україну до Європейського Союзу, якомога тісніше зв'язати її з Європейським Союзом”, - повідомив Мерц.

На його думку, найвищий пріоритет - припинення війни, другим пріоритетом є відбудова України, і це займе кілька років.
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