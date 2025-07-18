Мерц: доки Україна перебуває у стані війни, вступ до ЄС навряд чи буде можливим

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц прокоментував перспективу вступу України до Європейського Союзу, передає Укрінформ.

“Процес вступу розпочався, але, звичайно, ми всі знаємо, що буде поступовий підхід… Доки Україна зазнає нападу та перебуває у стані війни, вступ до Європейського Союзу, звичайно, навряд чи буде можливим. Але ми хочемо якомога ближче наблизити Україну до Європейського Союзу, якомога тісніше зв'язати її з Європейським Союзом”, - повідомив Мерц.

На його думку, найвищий пріоритет - припинення війни, другим пріоритетом є відбудова України, і це займе кілька років.