Зеленський: росіянам запропонували зустріч наступного тижня, також потрібна зустріч на рівні лідерів

У вечірньому зверненні 19 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що триває розмова з російською стороною щодо обмінів – сторони продовжують виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном.

“Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі”, – сказав президент.