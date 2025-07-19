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Зеленський: росіянам запропонували зустріч наступного тижня, також потрібна зустріч на рівні лідерів

Глава держави зазначив, що переговорну динаміку треба збільшувати. Також тривають переговори щодо обмінів.

Зеленський: росіянам запропонували зустріч наступного тижня, також потрібна зустріч на рівні лідерів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

У вечірньому зверненні 19 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що триває розмова з російською стороною щодо обмінів – сторони продовжують виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном

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“Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі”, – сказав президент. 
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