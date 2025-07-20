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Посол ЄС в Україні Матернова зустрілася із віцепрем'єр-міністром з питань європейськоі інтеграції

Матернова відзначила досвід роботи Тараса Качки на євроінтеграційному шляху України.

Посол ЄС в Україні Матернова зустрілася із віцепрем'єр-міністром з питань європейськоі інтеграції
Фото: Катаріна Матернова

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова зустрілася із новопризначеним віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

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Про це пані посол написала у мережі "Х".

"Рада познайомитися з Тарасом Качкою у його новій ролі віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції! Він має багаторічний досвід роботи на шляху інтеграції до ЄС, особливо у сфері торгівлі та Угоди про асоціацію", — ідеться у повідомленні Матернової.

Пані посол висловила сподівання на співпрацю на наступних етапах євроінтеграційного процесу України.

17 липня Верховна Рада проголосувала за оновлення складу уряду: деяких міністрів залишили на посадах, деякі сіли в міністерські крісла уперше. Тарас Качка, у новому уряді Свириденко, став віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (він був заступником Юлії Свириденко).
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