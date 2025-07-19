FT: Трамп наполягає на тарифах 15–20% на всі товари з ЄС

Імовірно, адміністрація Трампа розглядає взаємні мита вищі за 10%, навіть у разі досягнення угоди.

Президент США Дональд Трамп оголошує про мита мита на імпорт в Трояндовому саду Білого дому у Вашингтоні, 2 квітня 2025 року.

Президент США Дональд Трамп посилив вимоги у торгових переговорах із Євросоюзом, вимагаючи встановити мінімальні мита на рівні 15–20% при будь-якій угоді з блоком.

Як пише Financial Times, про це повідомили троє осіб, обізнаних із перебігом переговорів.

Цей підхід покликаний випробувати межу витривалості ЄС після кількох тижнів переговорів щодо рамкової угоди, яка передбачала базовий тариф 10% на більшість товарів.

Трампа також "не вразила" остання пропозиція ЄС щодо зниження тарифів на автомобілі, і він був би радий зберегти мита в цьому секторі на рівні 25%, як і планувалося.

Один з американських чиновників повідомив видання, що адміністрація Трампа розглядає взаємні мита, які будуть вищими за 10%, навіть у разі досягнення угоди.

Ця позиція ставить ЄС у складне становище, адже наближається крайній термін 1 серпня, коли Трамп пригрозив запровадити 30% тариф на весь європейський імпорт. ЄС попередив про можливі контрзаходи, але серед країн-членів немає єдності, тому, ймовірно, доведеться погодитись на тарифи понад 10%.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п’ятницю заявив, що США скептично ставляться до пропозицій ЄС щодо зниження тарифів в окремих секторах.

Якщо Трамп наполягатиме на постійних взаємних митах у 15–20%, то вони будуть на початковому рівні, з якого починалися переговори у квітні. За словами високопоставленого дипломата ЄС, це може підштовхнути Брюссель до жорсткої відповіді.

"Ми не хочемо торговельної війни, але не знаємо, чи США залишать нам вибір", – зазначив один із дипломатів.А інший сказав, що ЄС не погоджуватиметься на 15%.

ЄС підготував кілька пакетів контрмит, але неодноразово відкладав їхнє запровадження, прив’язуючи до крайнього терміну 1 серпня.