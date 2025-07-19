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​У Польщі відбудеться майже сотня демонстрацій проти міграції

Поліція закликає не порушувати закон.

​У Польщі відбудеться майже сотня демонстрацій проти міграції
польський кордон
Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

19 липня в різних містах Польщі пройде близько 100 публічних зібрань проти міграції. Поліція закликала учасників дотримуватися законодавства й наголосила, що у разі порушень буде змушена вживати заходів, пише РАР.

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Правоохоронці запевнили, що забезпечать безпеку учасників і перехожих, а також стежитимуть за тим, щоб акції не перешкоджали дорожньому руху.

«Закликаємо всіх, хто реалізує своє конституційне право на висловлення думки, пам’ятати, що ця свобода закінчується там, де починається порушення закону. Подібні ситуації зобов’язують поліцію діяти відповідно», — заявила поліція.

Акції заплановані у 80 містах країни, їх проводить ультраправа Конфедерація під гаслом «Стоп імміграції!». Демонстрації заплановані у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Лодзі, Познані, Гданську, Білостоці, Любліні та інших містах.

У низці населених пунктів очікуються також контрдемонстрації лівих організацій.
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