Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
ГоловнаСвіт

Розвідка: Європа посилює тиск на російську пропаганду

Європейські санкції щодо кремлівських пропагандистських медіа стали ударом для РФ.

Розвідка: Європа посилює тиск на російську пропаганду
Фото: korrespondent.net

Кремль нервує через хвилю заборон російських державних медіа у Європі, адже санкції стали болісним ударом по російській пропаганді.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зокрема, обмеження запроваджені Німеччиною, Францією, Швейцарією, Бельгією, Грецією, Румунією та іншими європейськими країнами, стали болісним ударом по системі зовнішньої пропаганди РФ.

Франція заблокувала візи для російських журналістів й обмежила трансляцію російських телеканалів. Берлін відмовив у дозволі на проживання співробітнику «Россия сегодня».

Загалом у Європейському Союзі припинили мовлення та заблокували онлайн-доступ до ресурсів "РИА Новости", "ВГТРК" та інших кремлівських майданчиків.

Москва називає все вищезгадане "цензурою" та погрожує відповіддю – як через російські закони, так і через міжнародні організації.

На рівні ОБСЄ Росія продовжує висувати звинувачення у "дискримінації", однак ці заяви не знаходять підтримки з боку більшості країн.

Ппісля 2022 року в Росії була заборонена або суттєво обмежена значна кількість західних медіа, таких як BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe/Radio Liberty, CNN та The Guardian. Причина – висвітлення війни в Україні та критика режиму. Роскомнадзор блокує сайти цих медіа, а закони про "іноземних агентів" і "небажані організації" змусили багато видань припинити роботу в країні.

Щонайменше 50-70 західних медіа зіткнулися із забороною або цензурою. Багато іноземних журналістів залишили Росію через загрозу переслідувань.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies