Кремль нервує через хвилю заборон російських державних медіа у Європі, адже санкції стали болісним ударом по російській пропаганді.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зокрема, обмеження запроваджені Німеччиною, Францією, Швейцарією, Бельгією, Грецією, Румунією та іншими європейськими країнами, стали болісним ударом по системі зовнішньої пропаганди РФ.

Франція заблокувала візи для російських журналістів й обмежила трансляцію російських телеканалів. Берлін відмовив у дозволі на проживання співробітнику «Россия сегодня».

Загалом у Європейському Союзі припинили мовлення та заблокували онлайн-доступ до ресурсів "РИА Новости", "ВГТРК" та інших кремлівських майданчиків.

Москва називає все вищезгадане "цензурою" та погрожує відповіддю – як через російські закони, так і через міжнародні організації.

На рівні ОБСЄ Росія продовжує висувати звинувачення у "дискримінації", однак ці заяви не знаходять підтримки з боку більшості країн.

Ппісля 2022 року в Росії була заборонена або суттєво обмежена значна кількість західних медіа, таких як BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe/Radio Liberty, CNN та The Guardian. Причина – висвітлення війни в Україні та критика режиму. Роскомнадзор блокує сайти цих медіа, а закони про "іноземних агентів" і "небажані організації" змусили багато видань припинити роботу в країні.

Щонайменше 50-70 західних медіа зіткнулися із забороною або цензурою. Багато іноземних журналістів залишили Росію через загрозу переслідувань.