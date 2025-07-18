ЄС та Словаччина погодили поетапну відмову країни від російського газу

Європейська комісія та Словаччина погодили, що країна поетапно відмовлятиметься від споживання російського газу задля забезпечення власної енергетичної безпеки.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, пише Суспільне.

За словами речниці, регулювання передбачає поетапну та адаптовану до умов країни відмову від імпорту російського газу. Ітконен наголошує, що Єврокомісія визнає національні особливості та виклики, з якими стикаються окремі країни-члени, зокрема Словаччина.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити безпеку постачання та цінову стабільність у всіх країнах-членах. Росія неодноразово доводила, що є ненадійним партнером, тому відмова від її енергоносіїв — це крок до більшої безпеки", — наголосила Анна-Кайса Ітконен.

Пропозиція ЄС для Словаччини щодо відмови від російського газу досі розглядається урядом країни.