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ЄС та Словаччина погодили поетапну відмову країни від російського газу

Пропозиція ЄС  щодо відмови від російського газу досі розглядається словацьким урядом.

ЄС та Словаччина погодили поетапну відмову країни від російського газу
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія та Словаччина погодили, що країна поетапно відмовлятиметься від споживання російського газу задля забезпечення власної енергетичної безпеки.

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Про це під час брифінгу повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, пише Суспільне.

За словами речниці, регулювання передбачає поетапну та адаптовану до умов країни відмову від імпорту російського газу. Ітконен наголошує, що Єврокомісія визнає національні особливості та виклики, з якими стикаються окремі країни-члени, зокрема Словаччина. 

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити безпеку постачання та цінову стабільність у всіх країнах-членах. Росія неодноразово доводила, що є ненадійним партнером, тому відмова від її енергоносіїв — це крок до більшої безпеки", — наголосила Анна-Кайса Ітконен.

Пропозиція ЄС для Словаччини щодо відмови від російського газу досі розглядається урядом країни.

  • Раніше Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна ніколи не підтримає ініціативу ЄС REPowerEU, яка передбачає відмову від російського газу.
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