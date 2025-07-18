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Естонія оголосила санкції проти 19 високопосадовців Грузії

Під санкції потрапили міністр юстиції Грузії, генеральний прокурор, члени парламенту, прокурори, судді та ексначальник поліції.

Естонія оголосила санкції проти 19 високопосадовців Грузії
Фото: EPA/UPG

Естонія оголосила санкції щодо 19 грузинських високопосадовців, серед яких генпрокурор, міністр юстиції, судді та ексглава поліції.

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Про це ідеться у повідомленні МЗС Естонії.

Відповідне розпорядження щодо санкцій міністр закордонних справ Маргус Цахкна підписав 18 липня.

Відтак, в'їзд до Естонії заборонено міністру юстиції Грузії, генеральному прокурору, членам парламенту, прокурорам, суддям та ексначальнику поліції.

"Ці особи прямо чи опосередковано несуть відповідальність за переслідування мирних протестувальників, журналістів та представників опозиції. Насильство, до якого вдається грузинська влада, політизовані судові процеси та непропорційні покарання протестувальників та опозиційних політиків суперечать основним цінностям демократії та умовам, пов'язаним зі статусом кандидата на вступ до ЄС", – заявив Цахкна.

Глава МЗС наголосив, що Естонія і надалі підтримуватиме громадянське суспільство і незалежні ЗМІ Грузії та її європейську інтеграцію.
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