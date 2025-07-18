Суд залишив колишнього президента Південної Кореї під вартою

Юн повернувся до слідчого ізолятора, де залишатиметься ще кілька днів.

Суд залишив колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля під арештом, відхиливши клопотання захисту, пише Yonhap.

Центральний окружний суд Сеула ухвалив рішення про відхилення клопотання через кілька годин після завершення слухань, на яких розглядалася законність арешту Юна і питання про те, чи повинен він залишатися під вартою.

Юн Сок Йоль подав клопотання про перегляд свого арешту у середу. Напередодні його взяли під варту у Сеульському центрі утримання в Ійванзі за п’ятьма обвинуваченнями, пов’язаними з його пропозицією запровадити воєнний стан у грудні.

Закрите судове слухання у п’ятницю тривало близько шести годин, упродовж яких адвокати Юна та команда спеціального прокурора Чо Ин Сока представили суперечливі аргументи за та проти його звільнення з-під арешту.

Команда спецпрокурора наголосила на необхідності тримання Юна під вартою, додавши, що усі звинувачення можна підтвердити та кваліфікувати як тяжкі злочини. Вони також висловили побоювання, що Юн може вплинути на свідчення свідків або знищити докази.

Захист експрезидента наголосив, що висунуті проти нього обвинувачення не можуть бути підтверджені, а він не може знищити докази. Адвокати намагалися підкреслити, що п’ять ключових звинувачень, перераховані командою спецпрокурора в ордері на арешт, вже підпадають під обвинувачення у заколоті, за яким судять Юна. Йдеться, зокрема, про ймовірне порушення прав членів Кабміну та створення фальшивого документа про воєнний стан.

Юн після слухання повернувся до слідчого ізолятора, де, ймовірно, залишатиметься ще кілька днів. За цей час команда спецпрокурора вирішить, чи здійснювати ще одну спробу примусово доставити Юна до свого офісу для допиту, чи перейти до висування йому обвинувачень без додаткового допиту.