WSJ: Іран переозброює своїх союзників на Близькому Сході

Хусити мобілізують більше бійців на тлі ескалації атак на кораблі в Червоному морі

Іран зазнав значних втрат після ліквідації Ізраїлем високопоставлених військових лідерів Тегерану та бомбардувань ядерних об'єктів з боку США. Однак Тегеран докладає нових зусиль для озброєння своїх союзників на Близькому Сході. Мова йде про постачання зброї терористичному угрупованню "Хезболла" та єменським хуситам, пише WSJ.

Повідомлення про перехоплення поставок зброї з'явилося через кілька тижнів після того, як припинення вогню зупинило 12-денну військову кампанію Ізраїлю проти Ірану — серію повітряних ударів по іранських військових та ядерних об'єктах. США також атакували ключові ядерні об'єкти Ірану.

Цього тижня Ємен перехопив на узбережжі Червоного моря велику партію ракет, деталей для безпілотників та іншого військового спорядження. Озброєння прямувало до повстанців-хуситів. Тим часом новий уряд Сирії заявляє, що перехопив низку вантажів зі зброєю, в тому числі ракети “Град”, призначені для використання в системах залпового вогню.

Ліванська армія також перехопила вантажі, що перевозилися через кордон з Сирією, зокрема російські протитанкові ракети, які використовує “Хезболла”.

У середу Ємен заявив, що перехопив рекордну партію іранських ракет, призначених для хуситів — 750 тонн крилатих ракет, протикорабельних і зенітних ракет, боєголовок, компонентів наведення і двигунів для дронів.

Центральне командування США, яке відповідає за військові операції Америки на Близькому Сході, заявило, що це найбільше захоплення Національними силами опору передової іранської звичайної зброї — 750 тонн крилатих ракет, протикорабельних та зенітних ракет, боєприпасів, компонентів для наведення та двигунів безпілотників.

Вантажі були заховані на борту судна під назвою "Доу", під заявленими вантажами кондиціонерів. Серед них були розроблені в Ірані протикорабельні ракети "Кадер" та компоненти для системи протиповітряної оборони "Сакр", яку хусити використовували для збиття американських безпілотників MQ-9 Reaper.

Під час попередніх таких перехоплень поставок єменські й американські сили, як правило, вилучали стрілецьку зброю або запчастини, а не повністю зібрані ракети.

“Час і масштаби цих поставок переконливо свідчать про те, що Іран швидко поповнює запаси зброї для хуситів, виснажені американськими авіаударами”, — каже засновник американського аналітичного центру з питань безпеки на Близькому Сході Basha Report Мохаммед аль-Баша.

На його думку, це свідчить про те, що Тегеран хоче “підтримувати свій високий оперативний темп, націлений на Ізраїль і комерційне морське судноплавство”.

Водночас, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай у четвер заявив, що будь-які твердження про те, що Тегеран відправив зброю до Ємену, є безпідставними.

Втім, намагання Ірану переозброїти своїх маріонеток у регіоні, можливо, вже приносять результати.

Минулого тижня хусити застосували гранатомети, ракети й безпілотники, щоб потопити два торгові судна в Червоному морі. Ця група бойовиків також тижнями обстрілює Ізраїль балістичними ракетами.

Поки вилучені вантажі проходили транзитом через східноафриканську країну Джибуті, яка розташована навпроти Ємену через гирло Червоного моря, Національні сили опору знайшли численні документи перською мовою, які вказували на їхнє походження з Ірану.

Серед документів були інструкція з експлуатації камер, що використовуються для наведення зенітних ракет, та сертифікат якості, прикріплений до ракетного стабілізатора, виготовленого іранською компанією.

Зусилля Ірану щодо перевезення зброї до "Хезболли" також були масштабними. Терористичне угруповання було змушене припинити вогонь минулої осені після успішної ізраїльської кампанії авіаударів та ліквідації більшої частини збройного арсеналу та керівництва "Хезболли".

Останніми місяцями спостерігається тенденція до посилення спроб контрабанди через Сирію для ліванської “Хезболли”.

Після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада, який був пов'язаний з Іраном, і приходу до влади в Сирії нового уряду, країна перекрила шлях для постачання іранської зброї. Тепер торговці зброєю змушені ввозити її невеликими партіями, замість того, щоб відправляти вантажівками.

У червні Міністерство внутрішніх справ нового сирійського уряду оголосило про вилучення протитанкових ракет "Корнет" російського виробництва, що прямували до Лівану, у вантажівці, що перевозила огірки.

У травні, за повідомленнями ЗМІ, пов'язаних з новим сирійським урядом, відділ загальної безпеки перехопив ракети ППО іранського виробництва поблизу ліванського кордону.

Попри намагання Ірану поповнити запаси зброї для своїх союзників, хусити та “Хезболла” вже досягли певних результатів у власному виробництві озброєння.

За словами одного з джерел WSJ, “Хезболла” виробляє власні безпілотники й ракети середньої дальності, а також зуміла дещо реструктурувати свої контрабандні мережі.