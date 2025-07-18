Парламент Словенії схвалив закон про асистований суїцид

Словенський парламент ухвалив законопроект про асистований суїцид, який надає невиліковно хворим пацієнтам можливість гідно покінчити життя.

Про це повідомляє The Slovenia Times.

Прийнятий закон дозволяє дорослим, здатним самостійно приймати обґрунтоване рішення, обрати асистовану смерть, якщо їхній стан не може покращитися, і вони страждають від нестерпного болю чи психологічного стресу, або і того, й іншого.

Як зазначається, пацієнти повинні будуть двічі висловити свій намір лікарю, перш ніж подавати офіційний запит, який лікар разом із власною думкою передає спеціальній комісії.

Після того комісія призначить незалежного лікаря для оцінки стану заявника та психіатра для оцінки здатності заявника приймати рішення.

Пацієнти повинні будуть самостійно ковтати або вводити легальну речовину. Водночас медичні працівники, від медсестер та лікарів до фармацевтів, матимуть можливість відмовитися від участі в асистованій смерті.

За законопроект проголосували 50 парламентарів, проти - 34.

Він набуде чинності через два тижні після публікації в Офіційному віснику, але знадобиться ще шість місяців, перш ніж його можна буде застосувати на практиці.

Проти законопроєкту були консервативні групи та католицька церква, які наголошували на святості життя від народження до природної смерті та необхідності покращення паліативної допомоги в першу чергу.

Кілька організацій лікарів також виступили проти асистованого суїциду, їхнє головне занепокоєння полягає в тому, що лікарів можуть змусити допомагати людям покінчити життя самогубством, що, на думку авторів законопроекту, неможливо.

Раніше на референдумі виборці підтримали асистований суїцид більшістю у 55%.

Тепер противники асистованого суїциду хочуть провести референдум проти цього закону.

У Великобританії депутати Палати громад підтримали законопроект про асистований суїцид.

Наприкінці травня у Франції Національна асамблея підтримала закон про легалізацію асистованого суїциду.