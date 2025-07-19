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Ексміністра юстиції Молдови Пирлога екстрадували до Франції з ОАЕ у справі про корупцію

Його арештували в червні. 

Ексміністра юстиції Молдови Пирлога екстрадували до Франції з ОАЕ у справі про корупцію
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

Колишнього міністра юстиції Молдови та екс-директора Служби інформації та безпеки (СІБ) Віталія Пирлога, якого 15 червня заарештували у ОАЕ (Об'єднаних Арабських Еміратах), екстрадували до Франції, де йому офіційно висунули звинувачення.

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Про це пише французьке видання Le Monde з посиланням на джерело та NewsMaker

Пирлога доставили до Парижа і офіційно звинуватили в шахрайстві, вчиненому організованою групою, використанні підроблених адміністративних документів для приховування злочинів, пасивній торгівлі впливом іноземної посадової особи, активній корупції щодо іноземного чиновника у складі групи, а також у сприянні злочинцям у ухиленні від арешту та слідства.

Пирлог запросив відстрочку слухання у судді, який має вирішити, залишити його під вартою чи відпустити.  До винесення рішення Пирлога, за інформацією джерела, ув'язнили.

Влада Молдови поки ніяк не прокоментувала ситуацію, але направила запит до Інтерполу з проханням підтвердити інформацію про можливе затримання.

У ЗМІ раніше писали, що Віталій Пирлог – один із творців та учасників корупційної схеми, в рамках якої з бази даних Інтерполу видаляли "червоні повідомлення" про осіб, які перебувають у міжнародному розшуку. 

З осені 2022 року колишній глава СІБ разом із спільниками нібито видалив "червоні повідомлення" про 26 осіб, оголошених у розшук за різні злочини, включаючи фінансові махінації та торгівлю наркотиками. Інформацію про перебіг розслідування проти Пирлога офіційно не підтверджували, і прокурори не називали імена підозрюваних.

У червні минулого року у Молдові пройшли обшуки у справі про підкуп держчиновників із республіки та інших країн. За версією слідства, вони перешкоджали Інтерполу публікувати "червоні повідомлення" про осіб, які перебувають у міжнародному розшуку. 

Правоохоронці повідомили про затримання 5 підозрюваних. Серед них був голова молдавського бюро Інтерполу Віорел Центіу.

Пізніше чотирьох із п'яти затриманих у цій справі звільнили з-під варти. Пояснили це відсутністю ризику ухилення від правосуддя.
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