Ексміністра юстиції Молдови Пирлога екстрадували до Франції з ОАЕ у справі про корупцію

Колишнього міністра юстиції Молдови та екс-директора Служби інформації та безпеки (СІБ) Віталія Пирлога, якого 15 червня заарештували у ОАЕ (Об'єднаних Арабських Еміратах), екстрадували до Франції, де йому офіційно висунули звинувачення.

Про це пише французьке видання Le Monde з посиланням на джерело та NewsMaker.

Пирлога доставили до Парижа і офіційно звинуватили в шахрайстві, вчиненому організованою групою, використанні підроблених адміністративних документів для приховування злочинів, пасивній торгівлі впливом іноземної посадової особи, активній корупції щодо іноземного чиновника у складі групи, а також у сприянні злочинцям у ухиленні від арешту та слідства.

Пирлог запросив відстрочку слухання у судді, який має вирішити, залишити його під вартою чи відпустити. До винесення рішення Пирлога, за інформацією джерела, ув'язнили.

Влада Молдови поки ніяк не прокоментувала ситуацію, але направила запит до Інтерполу з проханням підтвердити інформацію про можливе затримання.

У ЗМІ раніше писали, що Віталій Пирлог – один із творців та учасників корупційної схеми, в рамках якої з бази даних Інтерполу видаляли "червоні повідомлення" про осіб, які перебувають у міжнародному розшуку.

З осені 2022 року колишній глава СІБ разом із спільниками нібито видалив "червоні повідомлення" про 26 осіб, оголошених у розшук за різні злочини, включаючи фінансові махінації та торгівлю наркотиками. Інформацію про перебіг розслідування проти Пирлога офіційно не підтверджували, і прокурори не називали імена підозрюваних.

У червні минулого року у Молдові пройшли обшуки у справі про підкуп держчиновників із республіки та інших країн. За версією слідства, вони перешкоджали Інтерполу публікувати "червоні повідомлення" про осіб, які перебувають у міжнародному розшуку.

Правоохоронці повідомили про затримання 5 підозрюваних. Серед них був голова молдавського бюро Інтерполу Віорел Центіу.

Пізніше чотирьох із п'яти затриманих у цій справі звільнили з-під варти. Пояснили це відсутністю ризику ухилення від правосуддя.