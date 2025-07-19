Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні

Купол Капітолію США. Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників — у південному крилі.

Палата представників США підтримала продовження постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомили глава Офісу президента Андрій Єрмак та конгресмен-республіканець Дон Бейкон.

"Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні", написав Єрмак.

Дон Бейкон у мережі "Х" також повідомив, що вранці Палата представників переважною більшістю голосів "за" проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні, проголосувавши 353 проти 76.

Тепер законопроєкт має розглянути Сенат, а у разі схвалення документ відправлянь на підпис президентові США.