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Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні

Тепер законопроєкт повинен розглянути Сенат.

Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні
Купол Капітолію США. Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників — у південному крилі.
Фото: ukrinform.ua

Палата представників США підтримала продовження постачання військової допомоги Україні.

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Про це повідомили глава Офісу президента Андрій Єрмак та конгресмен-республіканець Дон Бейкон.

"Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні", написав Єрмак.

Дон Бейкон у мережі "Х" також повідомив, що вранці Палата представників переважною більшістю голосів "за" проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні, проголосувавши 353 проти 76.

Тепер законопроєкт має розглянути Сенат, а у разі схвалення документ відправлянь на підпис президентові США.

  • 14 липня під час зустрічі із генсеком НАТО Трамп заявив, що Україна отримає військового обладнання на мільярди доларів. Зокрема, 17 систем Patriot, за які сплатить Альянс.
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