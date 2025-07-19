Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні

Палата представників США підтримала продовження постачання військової допомоги Україні.
Про це повідомили глава Офісу президента Андрій Єрмак та конгресмен-республіканець Дон Бейкон.
"Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні", написав Єрмак.
Дон Бейкон у мережі "Х" також повідомив, що вранці Палата представників переважною більшістю голосів "за" проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні, проголосувавши 353 проти 76.
Тепер законопроєкт має розглянути Сенат, а у разі схвалення документ відправлянь на підпис президентові США.
- 14 липня під час зустрічі із генсеком НАТО Трамп заявив, що Україна отримає військового обладнання на мільярди доларів. Зокрема, 17 систем Patriot, за які сплатить Альянс.