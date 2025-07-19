На золотій копальні в Африці, яку контролює ПВК «Вагнер», застрелили 11 людей

Ще кілька осіб зникли безвісти.

Російський найманець з «ПВК Вагнер» у Центральноафриканській Республіці, Осінь 2022.

Щонайменше 11 осіб загинули внаслідок стрілянини на золотій копальні в Ндассіме, що в Центральноафриканській Республіці, пише Associated Press.

За інформацією жителів та працівників гуманітарних організацій, родовище контролює російська ПВК «Вагнер».

Інцидент стався увечері 10 липня. За словами одного з жителів Сержа Пунематчі, його син та інші загиблі перебували на території копальні, намагаючись знайти залишки золота, коли їх без суду розстріляли.

Двоє представників гуманітарних організацій підтвердили загибель переважно молодих чоловіків із довколишніх сіл. За їхніми словами, більшість жертв були застрелені. Ще кілька осіб зникли безвісти.

Місцева влада офіційно не коментувала трагедію. Жителям прилеглих населених пунктів заборонили перебувати на території родовища.

ПВК «Вагнер», яка підтримує режим президента Фостена-Арканжа Туадери, неодноразово звинувачували у позасудових стратах та порушеннях прав людини в ЦАР. Після референдуму 2023 р