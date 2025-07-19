На золотій копальні в Африці, яку контролює ПВК «Вагнер», застрелили 11 людей

Щонайменше 11 осіб загинули внаслідок стрілянини на золотій копальні в Ндассіме, що в Центральноафриканській Республіці, пише Associated Press.
За інформацією жителів та працівників гуманітарних організацій, родовище контролює російська ПВК «Вагнер».
Інцидент стався увечері 10 липня. За словами одного з жителів Сержа Пунематчі, його син та інші загиблі перебували на території копальні, намагаючись знайти залишки золота, коли їх без суду розстріляли.
Двоє представників гуманітарних організацій підтвердили загибель переважно молодих чоловіків із довколишніх сіл. За їхніми словами, більшість жертв були застрелені. Ще кілька осіб зникли безвісти.
Місцева влада офіційно не коментувала трагедію. Жителям прилеглих населених пунктів заборонили перебувати на території родовища.
ПВК «Вагнер», яка підтримує режим президента Фостена-Арканжа Туадери, неодноразово звинувачували у позасудових стратах та порушеннях прав людини в ЦАР. Після референдуму 2023 р
- У 2023 році стало відомо, що «Група Вагнера» розширює свої гірничодобувні проєкти в Африці, щоб залучити мільйони для підтримки військових операцій в Україні.
- ПВК розширила свою роботу в Центральноафриканській Республіці, де вона може отримувати прибуток від видобутку корисних копалин на майже 1 млрд доларів. Це фінансування, ймовірно, використовували для придбання нової зброї та винищувачів.
- Група створила у ЦАР у 2018 році культурний центр і витратила кілька років, щоб захистити місце видобутку копалин, зокрема, на золотих копальнях, розташованих поблизу міста Бамбарі. Відтоді Вагнер перетворив колись кустарну шахту на величезний комплекс.
- Сьогодні шахта охоплює вісім виробничих зон на різних стадіях розробки. Влада ЦАР категорично забороняє запуски та прольоти БПЛА в районі цієї шахти навіть для миротворчих сил ООН.