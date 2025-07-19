У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
ГоловнаСвіт

На золотій копальні в Африці, яку контролює ПВК «Вагнер», застрелили 11 людей

Ще кілька осіб зникли безвісти.

На золотій копальні в Африці, яку контролює ПВК «Вагнер», застрелили 11 людей
Російський найманець з «ПВК Вагнер» у Центральноафриканській Республіці, Осінь 2022.
Фото: змі РФ

Щонайменше 11 осіб загинули внаслідок стрілянини на золотій копальні в Ндассіме, що в Центральноафриканській Республіці, пише Associated Press.

Підписуйтесь на наш Google News

За інформацією жителів та працівників гуманітарних організацій, родовище контролює російська ПВК «Вагнер».

Інцидент стався увечері 10 липня. За словами одного з жителів Сержа Пунематчі, його син та інші загиблі перебували на території копальні, намагаючись знайти залишки золота, коли їх без суду розстріляли. 

Двоє представників гуманітарних організацій підтвердили загибель переважно молодих чоловіків із довколишніх сіл. За їхніми словами, більшість жертв були застрелені. Ще кілька осіб зникли безвісти.

Місцева влада офіційно не коментувала трагедію. Жителям прилеглих населених пунктів заборонили перебувати на території родовища.

ПВК «Вагнер», яка підтримує режим президента Фостена-Арканжа Туадери, неодноразово звинувачували у позасудових стратах та порушеннях прав людини в ЦАР. Після референдуму 2023 р

  • У 2023 році стало відомо, що «Група Вагнера» розширює свої гірничодобувні проєкти в Африці, щоб залучити мільйони для підтримки військових операцій в Україні.
  • ПВК розширила свою роботу в Центральноафриканській Республіці, де вона може отримувати прибуток від видобутку корисних копалин на майже 1 млрд доларів. Це фінансування, ймовірно, використовували для придбання нової зброї та винищувачів.
  • Група створила у ЦАР у 2018 році культурний центр і витратила кілька років, щоб захистити місце видобутку копалин, зокрема, на золотих копальнях, розташованих поблизу міста Бамбарі. Відтоді Вагнер перетворив колись кустарну шахту на величезний комплекс.
  • Сьогодні шахта охоплює вісім виробничих зон на різних стадіях розробки. Влада ЦАР категорично забороняє запуски та прольоти БПЛА в районі цієї шахти навіть для миротворчих сил ООН.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies