Глава НАБУ: зараз фактично голосами 263 нардепів була знищена антикорупційна інфраструктура

Семен Кривонос зауважив, що серед нардепів, які підтримали законопроєкт про перепідпорядкування НАБУ та САП Офісу Генпрокурора, були особи, щодо яких пред’явлені підозри Національним антикорупційним бюро. Таким чином присутній конфлікт інтересів.

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос на спільному брифінгу з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком прокоментував підтримку Верховною Радою підпорядковування Офісу Генпрокурора цих антикорупційних інституцій, які за задумом мали б бути незалежними, і зауважив, що нардепи фактично знищили антикорупційну інфраструктуру держави.

“Зараз ви прекрасно розумієте, що відбулося. Зараз фактично голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура. Те, що створювалося, як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією сьогодні було знищено представниками, у тому числі, “регіоналів” в парламенті, особами, щодо яких пред’явлені підозри Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Я хочу сказати, що ці особи діяли в умовах конфлікту інтересів, голосуючи за цей закон”, – сказав Кривонос.

Він зазначив, що зараз створюється загроза і євроатлантичним прагненням України, адже незалежна антикорупційна інфраструктура є однією з умов на цьому шляху.

“Тобто дві незалежні інституції – НАБУ і САП – фактично повністю переводяться, можна сказати так, в залежний режим. М виступає мо категорично проти цього. Зараз ще є [має бути] підпис президента України. І ми просимо [президента] не підписувати цей законопроєкт, повернути його з відповідним вето. Ми точно хочемо бачити Україну світлою, ми точно хочемо сильної потужної антикорупційної інфраструктури, тому що цього заслуговує українське суспільство, в першу чергу. Воно не заслуговує на те, щоб формувались недоторкані чи [корупціонери] уникали відповідальності”, – сказав Кривонос.

Крім того, Кривонос повідомив, що направить лист до СБУ з проханнями надати доступ до матеріалів справи їхнього співробітника Гусарова, якого Служба безпеки підозрює у держзраді. У НАБУ хочуть прийняти по ньому рішення в межах службової перевірки.

Водночас глава НАБУ зауважив, що навіть викриття можливого “крота” не є приводом знищувати антикорупційну інфраструктуру.