Рада почала розгляд законопроєкту, правки до якого підпорядкують НАБУ і САП генпрокурору

Документ намагались зняти з розгляду, але підтримки це не знайшло.

Верховна Рада розпочала розгляд законопроєкту 12414, поправки до якого підпорядкують Національне антикорбюро та САП генеральному прокурору. Трансляцію веде депутат Ярослав Железняк. Сам законопроєкт стосується змін до КПК стосовно особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану. А правки, підтримані сьогодні вранці профільним комітетом, розширяють повноваження генпрокурора.

Нардеп Ярослав Железняк з трибуни просив зняти цей законопроєкт з порядку денного. Але "за" проголосували лише 53 депутати, тож документ розглянуть.

Після цього депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко попросила поставити на голосування відсторонення від ведення засідання спікера Руслана Стефанчука за порушення регламенту. Пропозиція про відсторонення набрала лише 23 голоси, тож рішення не прийняли і Стефанчук повернувся до ведення засідання та відкрив розгляд законопроєкту зі скандальними правками.

Нардепи наголосили, що для вивчення правок не надали необхідної кількості часу. Також вони наголошували на порушенні регламенту.

Після цього спікер став ставити на підтвердження всі правки. За словами Железняка, він першим мав ставити правки на підтвердження, але його проігнорували і передали "Батьківщині", яка підтримує ухвалення скандальних змін.

Депутати скандували "Ганьба!". Зрештою документ ухвалили – 263 "за".

Що в документі?

У разі ухвалення документу з цими правками в НАБУ зможуть забирати підслідні йому справи – до сьогодні це не можливо. Також генпрокурор зможе передавати справи підслідності НАБУ іншому органу досудового розслідування "у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу", передавати повноваження прокурорів САП іншим прокурорам.

Керівником органу прокуратури для прокурорів САП стане не її голова, а генпрокурор, тож він зможе визначати, який прокурор слідкуватиме за розслідуваннями НАБУ.

У НАБУ після публікації про підготовку ухвалення цього законопроєкту закликали нардепів не нищити незалежність антикорупційних органів.

НАБУ зазначає, що фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.

Контекст

Внесення правок до законопроєкту відбулося через добу після масових обшуків у співробітників НАБУ і позапланової перевірки САП на предмет дотримання правил поводження з державною таємницею. Учора СБУ, Офіс генпрокурора і ДБР повідомили про слідчі дії, пов'язані зі співпробітниками НАБУ.

В самому Бюро сказали, що одночасно влаштували понад 70 обшуків у 15 колег, причому деякі – по справах про ДТП 2021 і 2023 років, про які уже знали відповідні органи.

Окремі справи стосуються можливої співпраці детективів з Росією.

Також детективів НАБУ звинуватили в сприянні вивезенню за кордон бізнесмена Геннадія Боголюбова. Але в НАБУ назвали це збігом і сказали, що співпробітники їхали на захід на запрошення іноземної сторони.

Про серйозне занепокоєння на тлі цих подій вчора заявили посли країн Group of 7. А українське представництво Transperancy International вбачає в цьому бажання влади підпорядкувати незалежні антикорупційні органи.



