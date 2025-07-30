Розвідка: близьке оточення Путіна захоплює російський зерновий бізнес

Продажі й націоналізація активів агробізнесу свідчать про скорочення експорту та подорожчання кредитів.

Близьке оточення російського президента Владіміра Путіна підпорядковує собі зерновий бізнес у РФ. Агрохолдинги через збитковість почали продавати активи, якими зацікавилися особи, наближені до Кремля.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Як пишуть у розвідці, перевалка зерна в морських портах Росії в першому півріччі цього року скоротилася на 56,4% – до 16,4 млн тонн. Пов'язано це зі зменшенням урожаю, експортними митами та жорсткою конкуренцією серед портових операторів.

На тлі падіння рентабельності зернового бізнесу один із найбільших агрохолдингів країни-агресорки «Степь» виставив на продаж зерновий термінал у порту Азова й елеватор у Волгодонську. Причина – збитковість зернового напряму та високе боргове навантаження, яке за підсумками першого кварталу сягнуло 4 млрд доларів.

Активами холдингу вже почали цікавитися особи, наближені до Кремля.

"Цілком імовірний сценарій – передача частини інфраструктури під контроль державних чи афілійованих структур", — прогнозують у СЗР.

Схожа ситуація, як зауважують у відомстві, склалася довкола агроімперії «Русагро». Її власник — мільярдер Вадим Мошкович — із березня перебуває під арештом за обвинуваченням у шахрайстві. Реальною ж причиною є спроба конфіскації бізнесу.

Частина активів Мошковича вже передається в довірче управління Россільгоспбанку – державній структурі, яку контролює син найближчого соратника Путіна – віцепрем’єр-міністр РФ Дмитро Патрушев.

Під управління "кишенькового" банку Патрушева вже перейшли найбільший виробник макаронів "Макфа" і найбільший власник виноградників на Кубані група "Аріант", які раніше теж були конфісковані у власників.

Продажі й націоналізація активів агробізнесу свідчать про глибші структурні проблеми сектора: скорочення експорту, подорожчання кредитів та зростання державного втручання.

"Це поглиблює залежність від внутрішньої кон’юнктури й знижує глобальну конкурентоздатність російського АПК", — зауважують у відомстві.