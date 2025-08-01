Авіакомпанія «Українські вертольоти» знову посилює обороноздатність українського війська

Одна з найбільших авіакомпаній України передала нову партію техніки та обладнання військовим — цього разу на суму 12,4 млн грн.

Забрати усе майно, яке замовляли у запитах до авіакомпанії «Українські вертольоти», прибули до Києва представники восьми різних підрозділів Сил оборони України.

«Ми підтримуємо ті принципи, які закладено в нашій державі: або ти на фронті, або ти працюєш для фронту. На сьогоднішній день ми вже виділили понад 292 млн грн на благодійність за роки повномасштабного вторгнення. У тому числі на 206 млн грн безпосередньо надано допомоги для Сил оборони України. І це є фактично філософією авіакомпанії, тому що ми завжди надавали допомогу Збройним Силам України, Міністерству внутрішніх справ України. І це не почалося в 2022 році, а із 2009 року. Нас же звинувачують, що це якась рекламна акція для того, щоб показати свої заслуги. Але так було завжди. До початку повномасштабного вторгнення це ще плюс 28,3 млн грн», — наголосив виконавчий директор авіакомпанії Сергій Букорос.

Окрім підтримки армії, авіакомпанія також допомагає родинам загиблих воїнів, дітям-сиротам та ветеранам.

Що входило у чергову партію передачі військовим від авіакомпанії «Українські вертольоти»?

Цього разу до захисників вирушило: 2 новенькі автомобілі — Mitsubishi L200 і Peugeot Boxer, 10 квадроциклів, 40 дронів, 2 системи протидії БПЛА, 20 додаткових акумуляторів до дронів, 4 інверторні генератори, 2 зарядні станції, 6 терміналів супутникового інтернету, 2 ноутбуки, 2 прилади нічного бачення, 2 детектори дронів.

«Сьогодні ми отримали надзвичайно цінне підсилення від авіакомпанії «Українські вертольоти» — квадрокоптери та нічні камери для шоломів. Ця техніка вже невдовзі вирушить до наших хлопців на найскладніші ділянки фронту, де кожна хвилина і кожен ресурс мають значення», — поділилася представниця 112-ї окремої бригади територіальної оборони.

За словами представника 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, тільки їхній підрозділ отримав 16 дронів: «Авіакомпанія «Українські вертольоти дуже швидко відгукнулася на наш запит, за що ми їй дуже вдячні. У їх сучасній модифікації є тепловізійна камера, яка добре працює вночі та в погану погоду: чи то туман, чи то злива. В десантно-штурмових військах є окремий навчальний центр, де готують пілотів. І ця техніка в руках навчених та добре підготовлених пілотів стане нищівною зброєю для ворога. Стане очима й мечами у наших руках», — розказав Тарас, представник 80 ОДШБр.

«Наш підрозділ отримав квадроцикли, які вже невдовзі вирушать на виконання бойових завдань у зоні відповідальності Південного регіонального управління. Це — сучасна, маневрена техніка, здатна проходити складні ділянки місцевості, де інколи не справляється навіть велика бронетехніка. Вона дає нам можливість оперативно підвозити боєприпаси, їжу, а головне — евакуювати поранених з небезпечних ділянок. Кожна така машина — це шанс врятувати людське життя. Компанія «Українські вертольоти» вже не вперше допомагає нашому підрозділу» — пояснив Андрій, офіцер 26-го прикордонного загону.

Тільки об'єднані ми сильні. Фронт тримається, бо і тил допомагає. Якщо кожен українець, кожен український бізнес долучатиметься посильно до підтримки фронту, родин загиблих Героїв та вкладатиметься в Перемогу, про яку так усі мріють, то і день цієї перемоги наближатиметься стрімко. Віримо в Сили оборони України!