Уряд спростив виробництво боєприпасів

Відтепер будь-які вибухові матеріали промислового призначення, що використовуються для створення боєприпасів, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення.

Кабінет Міністрів України унормував окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони в умовах воєнного стану.

Як повідомили у Міноборони, відповідну постанову № 902 від 16 липня 2025 року «Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів» ухвалили на засіданні уряду.

У документі затверджений порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур. Також внесені зміни до інших постанов для узгодження з новим Порядком.

Підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту, продовжують роботу. Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться.

Також у документі прописані такі норми:

Усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше відповідно до постанови №763, продовжують свою дію на період дії нового Порядку. Тобто виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.

Також будь-які вибухові матеріали промислового призначення (навіть мисливський порох), що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг та використання в оборонному виробництві.

Уряд усунув адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів. Це дозволяє підприємствам, що мають необхідні технології та компетенції оперативно розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження.

Раніше прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні планують запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.