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Російський підрозділ Raiffeisen вдруге за 12 місяців показав чистий збиток

У Росії банк отримав квартальний збиток в розмірі 861 млн євро. 

Російський підрозділ Raiffeisen вдруге за 12 місяців показав чистий збиток
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) зазнав збитків у другому кварталі через судову суперечку в Росії. Згідно з оприлюдненим звітом, за перші шість місяців 2025 року чистий прибуток RBI склав 148 млн євро – на 89% менше, ніж роком раніше.

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Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на звіт від 30 липня.

Якщо не враховувати російський бізнес, прибуток RBI виріс на 5% і склав 567 млн євро.

Російський підрозділ Raiffeisen Bank International вдруге за 12 місяців показав чистий збиток – 861 млн євро. Материнська група RBI списала 1,2 млрд євро на резерви за позовом компанії "Расперія", яку раніше пов'язували з російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

"На вклад Райффайзенбанку (Росія) в результати всієї групи суттєво вплинуло рішення російського суду про відшкодування збитків компанії Rasperia Trading Limited, яке було списано з Raiffeisen Bank Центральним банком Російської Федерації", – зазначено у звіті. 

У 2023 році RBI хотів викупити у Расперії частку віденської компанії Strabag, але відмовився від угоди, побоюючись негативної реакції з боку США.

У відповідь власник частки – компанія Расперія – подала позов до російського суду, а в січні 2025 року добилася арешту активів та виплати 2 млрд євро. Щоб покрити можливі втрати, Райффайзенбанк сформував резерви майже на 1,3 млрд євро. 

У першому кварталі 2025 року банк ще показував прибуток (425 млн євро), але тепер зафіксував збиток.

Вихід з Росії Raiffeisen Bank International 
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