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Шмигаль окреслив основні завдання в Міноборони: збільшення вітчизняного виробництва зброї та безпекова допомога

Також важливим є залучення іноземних інвесторів та створення спільних збройових підприємств.

Шмигаль окреслив основні завдання в Міноборони: збільшення вітчизняного виробництва зброї та безпекова допомога
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Під час інтерв'ю для BBC новий очільник Міноборони України Денис Шмигаль назвав низку важливих завдань відомства, які висловив президент Зеленський. Серед них: виробництво української зброї та залучення міжнародного фінансування, безпекова допомога та інвестори.

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"Є низка завдань, які президент публічно висловив, вони очевидні. Є завдання внутрішні, які для мене є теж викликом. Є, звичайно, закрита частина", — каже Шмигаль.

Перше — безпекові угоди. Зараз Міноборони робить аудит міжнародних домовленостей, зобов'язань по безпекових угодах, по домовленостях на всіх "Рамштайнах", які були. "Відповідно, дивимося, що є в нас з точки зору зброї, міжнародної військової допомоги і коштів на цей і на наступний рік. Це основний елемент", — каже глава відомства.

Друге —  формування концепції механізму залучення коштів, ресурсів і зброї в межах 5% внеску в НАТО від партнерів. Стабільне завдання — залучення міжнародного фінансування і безпекова допомога.

Третє – збільшення до 50% виробництво власної зброї — від дронів-перехоплювачів до артилерії та броньованих автомобілів.

"Тут дуже важливо розуміти, що на закупівлю зброї Україна витрачає власні кошти, які закладені в бюджеті на сектор безпеки і оборони, це порядку 700 мільярдів гривень. Додатково ми наблизили ще порядку 300 млрд, тобто майже трильйон", — каже Шмигаль.

Зараз приблизно 40% закіпівель відбуваються в українських виробників. Спроможність українських виробників зростає, і Президент поставив завдання збільшити до кінця року на 10% обсяги замовлень. Зокрема саме для цього потрібне об'єднання міністерства оборони з міністерством стратегічних галузей промисловості.

"Далі — запуск Defence City. Екосистема для оборонних технологій – це один з елементів, який дозволить нам масштабувати українське виробництво і понад 50%, особливо у співпраці з нашими партнерами", — каже Шмигаль.

Важливим є створення спільних підприємств за межами України. "Коли український виробник створює спільне підприємство з європейським партнером, на їхній території будується завод без загрози його знищення ракетами або дронами, а вироблена продукція передається Збройним силам України повністю або в якомусь максимальному відсотку – це вигідно усім сторонам".

"Ми можемо говорити про те, що, наприклад, 80% виробленого передається Україні, 20% ставиться на склади країни розташування підприємства. Це може бути такою домовленістю win-win", — додає глава Міноборони.
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