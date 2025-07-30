Шмигаль: Чехія готує нові пакети військової допомоги для України

Очільник Мінборони України Денис Шмигаль зустрівся з радником Прем’єр-міністра Чеської Республіки з питань національної безпеки Томашем Пояром. Сторони обговорили продовження допомоги України.

Про це написав глава Міноборони Денис Шмигаль.

Під час зустрічі сторони зосередилися на забезпеченні найбільш нагальних потреб ЗСУ. Зокрема на поставках боєприпасів. "Чеська ініціатива стала надзвичайно важливим інструментом постачання снарядів ключових калібрів", — каже Шмигаль.

"Детально обговорили майбутні поставки: конкретні графіки та плани, як на цей рік, так і у 2026 році. Разом з Чехією будемо розвивати механізми Чеської ініціативи, аби наші воїни були забезпечені необхідними снарядами", — ідеться у повідомленні.

Також, Шмигаль та Пояр обговорили співпрацю у сфері оборонної промисловості.

"Вже створюємо спільні підприємства та реалізуємо низку важливих проєктів, зокрема щодо виробництва снарядів та гвинтівок Bren 2 в Україні. З чеською делегацією проаналізували можливості запуску нових проєктів у Чехії за участі провідних українських компаній для підтримки Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

Чеська сторона поінформувала про підготовку нових пакетів військової допомоги. Це буде суттєве підсилення у сфері ППО, РЕБ та далекобійних спроможностей.

"Щиро дякую уряду та народу Чехії за лідерство та послідовну підтримку України на шляху до справедливого миру", — додав глава Мінборони.