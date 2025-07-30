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Генштаб: російська армія продовжує тиснути на Покровському і Новопавлівському напрямках фронту

Від початку доби на фронті зафіксовано 121 боєзіткнення.

Генштаб: російська армія продовжує тиснути на Покровському і Новопавлівському напрямках фронту
Фото: Генштаб

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, ідеться у зведенні Генштабу.

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Від обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема: Біла Береза, Вовківка, Ходине, Гудове, Попівка, Олександрівка, Середина-Буда, Бобилівка, Гірки, Степок, Тур’я Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають досі. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинув 12 керованих авіаційних бомб та здійснив 170 артилерійських обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Українські воїни сьогодні зупинили п’ять атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка – в бік Шандриголового, Ольгівки, Ямполя.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку сьогодні окупанти здійснили п’ять спроб просунутися вперед в районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та в напрямку Бондарного. Одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку, в районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка та Олександро-Калинове, наші воїни зупинили десять наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 25 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів: Толстой, Мирне, Макіївка, Воскресенка, Новопіль, а також в напрямку Комишувахи та Темирівки. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутись вперед поблизу населеного пункту Малинівка. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог провів три атаки – успіху не мав.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.
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