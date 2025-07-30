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Ворог знову вдарив по будівлі Сумської ОВА, є поранені

Загалом у місті зафіксовано два влучання безпілотників.

Ворог знову вдарив по будівлі Сумської ОВА, є поранені
Сумська ОВА
Фото: телеграм / Олег Григоров

Сьогодні, 30 липня, ворог знову вдарив по Сумах безпілотниками.

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Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар. 

За його інформацією, сьогодні у Сумах було чути два вибухи. 

Перший – це “прильот” безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури, без постраждалих.

Другий – удар безпілотника в центральній частині міста по нежитловому приміщенню, двоє поранених.

Згодом очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що росіяни знову вдарили по будівлі Сумської ОДА.

За його інформацією, внаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували. Людям надається необхідна допомога. Задіяні всі екстрені служби.

Він зазначив, що в п’ятницю й суботу ворог уже атакував будівлю обласної державної адміністрації ударними дронами. Сьогодні – нова спроба знищити.

"Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", – написав Григоров.
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