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На Волині затримали ділків, які обіцяли за $6200 виїзд чоловікам до Румунії

Їм обрали запобіжні заходи. 

На Волині затримали ділків, які обіцяли за $6200 виїзд чоловікам до Румунії
Один із затриманих організаторів
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

У Волинській області затримали організаторів схеми ухилення від мобілізації, які за 6200 доларів обіцяли чоловікам виїзд до Румунії поза пунктами пропуску. 

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Про це розповіли у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Зазначається, що двоє мешканців Луцького району створили схему, за якою допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати з України під час війни. За 6200 доларів США вони обіцяли забезпечити військовозобов'язаним виїзд до Румунії, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Щоб не потрапити в поле зору правоохоронців і уникнути мобільних блокпостів, організатори залучали різних водіїв та постійно змінювали маршрути. За їхнім планом, у прикордонному районі Буковини "клієнтів" мав зустріти їхній спільник та вказати дорогу до кордону.

Затримали переправників одразу після того, як вони отримали повну суму готівкою від охочого покинути країну чоловіка. Під час обшуків вилучили авто, готівку, гумові чоботи та інші речові докази. 

Затриманим повідомили про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). 

Суд обрав їм запобіжні заходи. Наразі тривають заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Один із викритих організаторів
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
Один із викритих організаторів

  • Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила чинного депутата Волинської обласної ради на організації схем для ухилянтів. 
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