На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Костянтинівка, Білицьке, Малинівка, Різниківка.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 29 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 30 липня.

Покровський район. У Покровську зруйновано приватний будинок, у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 3 будинки. У Добропіллі пошкоджено 2 приватні будинки, у Білицькому поранено людину, пошкоджено 3 двоповерхівки.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю, будинок і 5 автобусів. У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 6 приватних будинків і авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки; у Різниківці поранено людину.

Загалом за добу росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 626 людей, у тому числі 55 дітей.