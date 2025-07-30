​Оборонці знищили 890 окупантів упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 890 російських солдатів, 1 ворожий танк, 1 бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем і 67 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 052 190 (+890) осіб
- танків – 11066 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23065 (+1) од
- артилерійських систем – 30895 (+30) од
- РСЗВ – 1451 (+0) од
- засоби ППО – 1202 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48685 (+100)
- крилаті ракети – 3548 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56754 (+67)
- спеціальна техніка – 3935 (+0).