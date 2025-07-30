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ГоловнаСуспільствоВійна

​Оборонці знищили 890 окупантів упродовж доби

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 052 190 осіб.

​Оборонці знищили 890 окупантів упродовж доби
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 890 російських солдатів, 1 ворожий танк, 1 бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем і 67 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 052 190 (+890) осіб 
  • танків – 11066 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23065 (+1) од
  • артилерійських систем – 30895 (+30) од
  • РСЗВ – 1451 (+0) од
  • засоби ППО – 1202 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48685 (+100)
  • крилаті ракети – 3548 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56754 (+67)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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