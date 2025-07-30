​Оборонці знищили 890 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 890 російських солдатів, 1 ворожий танк, 1 бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем і 67 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 052 190 осіб.

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