З тимчасово окупованої території вдалось врятувати українського хлопця

Повномасштабна війна застала його, коли він гостював у бабусі.

В межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалось врятувати ще одного українського хлопця.

Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring kids back UA Дарʼя Зарівна.

“Повномасштабна війна застала його, коли він гостював у бабусі. Йому було 16. Окупанти швидко захопили їхнє село, не лишивши можливості виїхати”, - написала Зарівна.

Хлопець залишився сам з бабусею, яка потребувала постійного догляду, на понад три роки. При цьому через окупацію в селі не було належної медичної допомоги та необхідних ліків.

“Найгірше було в тому, що хлопець не міг повернутися до мами, яка чекала на нього на вільній території України. Сьогодні, вже у свої 19 років, він нарешті в безпеці та зміг знову обійняти маму”, - зазначила операційна директорка ініціативи Bring kids back UA.