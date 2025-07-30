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З тимчасово окупованої території вдалось врятувати українського хлопця

Повномасштабна війна застала його, коли він гостював у бабусі.

В межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалось врятувати ще одного українського хлопця.

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Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring kids back UA Дарʼя Зарівна. 

“Повномасштабна війна застала його, коли він гостював у бабусі. Йому було 16. Окупанти швидко захопили їхнє село, не лишивши можливості виїхати”, - написала Зарівна. 

Хлопець залишився сам з бабусею, яка потребувала постійного догляду, на понад три роки. При цьому через окупацію в селі не було належної медичної допомоги та необхідних ліків. 

“Найгірше було в тому, що хлопець не міг повернутися до мами, яка чекала на нього на вільній території України. Сьогодні, вже у свої 19 років, він нарешті в безпеці та зміг знову обійняти маму”, - зазначила операційна директорка ініціативи Bring kids back UA.
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