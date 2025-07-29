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Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі

Українські захисники ліквідували позицію військ РФ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією “Роса”.

Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі
Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі
Фото: Скріншот з відео

Бійці Департаменту активних дій ГУР МО України успішно провели бойову операцію в північній частині Чорного моря.

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Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

“У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією “Роса”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операція пройшла без втрат з нашого боку, і над Тендрівською косою підняли український прапор.

Виконанню завдання допомогли партнери та донори, які долучаються до проєкту “Катери для ГУР”, що реалізується Благодійним фондом Діани Подолянчук.
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