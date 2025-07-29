Крим.Реалії: кримські річки стрімко висихають, а водосховища меліють

Аномально спекотний та посушливий липень у Криму призвів до масового висихання річок, особливо на південному березі Криму (ПБК).

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на краєзнавця із Судака, який спілкувався на умовах анонімності.

За його інформацією, річка Суук-Су, найдовша на ПБК, пересохла. Від повного висихання її не врятували навіть міські стоки.

“Річки масово висихають у всьому Криму, але річки на ПБК майже всі вже до моря не доходять, настільки низький дебет. Звертаю особливу увагу, що пересохли струмки, наприклад, у нас струмок, що протікає через ТОК “Судак” аж до пляжу вперше за багато років повністю висох. Це означає, що ґрунтові води йдуть, не живлять ключі, паралельно від цього сохнуть навіть дорослі дерева. Але, хочу зазначити, що річки та джерела висихають не тільки через наростаючу посуху та спеку, що перевищує норму на кілька градусів. Дуже небезпечною тенденцією є масова забудова Криму і пов'язане з цим зростання споживання води. Місцева влада змушена з кожним роком збільшувати видобуток підземних вод, це при тому, що кількість свердловин уже й так зашкалює”, – зазначив краєзнавець.

Також у Криму перестало наповнюватись Чорноріченське водосховище – найбільше джерело питної води для Севастополя.

За даними начальниці відділу гідрології та гідрологічних прогнозів Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища в анексованому Криму Наталії Охременко, Сімферопольське водосховище наповнене лише на 57%.

У Партизанському водосховищі ситуація ще гірша - воно наповнене на 26%, Ізобільненське в Алушті наповнене на 42%, Загорське теж обміліло, Кутузовське водосховище хоч і маленьке (обсяг близько мільйона кубометрів води), але також практично без води.

“У Чорноріченському водосховищі все дуже серйозно: води залишилося лише 34%”, – повідомила Охременко.

Критичне зневоднення водних об'єктів спостерігається і у Сімферополі, особливу тривогу викликає стан річки Салгір, яка сильно обміліла.