Росіяни скинули на Костянтинівку три ФАБи, є поранені

Російські загарбники скинули на Костянтинівку три авіабомби "ФАБ-250", у результаті поранення отримали троє цивільних. Один поранений – тяжкий.

Про це повідомила Донецька обласна поліція.

"Сьогодні близько 11:20 росіяни скинули на місто три бомби «ФАБ-250» із модулем УМПК. Внаслідок атаки поранень зазнали троє цивільних осіб: 74-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані; його дружина, 70 років; чоловік, 47 років", - йдеться у повідомленні.

Також було пошкоджено вісім багатоквартирних будинків.

Поліцейські парамедики першими прибули на допомогу і доставили постраждалих до лікарні.