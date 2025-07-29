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Росіяни скинули на Костянтинівку три ФАБи, є поранені

Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків.

Росіяни скинули на Костянтинівку три ФАБи, є поранені
Евакуація поранених внаслідок обстрілу
Фото: Нацполіція

Російські загарбники скинули на Костянтинівку три авіабомби "ФАБ-250", у результаті поранення отримали троє цивільних. Один поранений – тяжкий.

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Про це повідомила Донецька обласна поліція.

"Сьогодні близько 11:20 росіяни скинули на місто три бомби «ФАБ-250» із модулем УМПК. Внаслідок атаки поранень зазнали троє цивільних осіб: 74-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані; його дружина, 70 років; чоловік, 47 років", - йдеться у повідомленні.

Також було пошкоджено вісім багатоквартирних будинків.

Поліцейські парамедики першими прибули на допомогу і доставили постраждалих до лікарні.

Фото: Нацполіція

 
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