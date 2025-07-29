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Укрзалізниця з 25 липня перевірила понад 300 поїздів і звірила 41 600 квитків, порушень виявили лише 0,1%

Контроль посилили, аби виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах.

Укрзалізниця з 25 липня перевірила понад 300 поїздів і звірила 41 600 квитків, порушень виявили лише 0,1%
Перевірка квитків, УЗ
Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" з 25 липня перевірила понад 300 поїздів і звірила понад 41 600 документів. В результаті було виявлено лише 0,1% порушників від усіх подорожуючих.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Посилили контроль, щоби виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах. Результат - на більшості станцій та у поїздах фактично без порушень. Загальна частка порушників — всього 0,1% від усіх подорожуючих", - йдеться в повідомленні. 

В УЗ також розповіли, кого не допустили до поїздів за час перевірки. Це:

  •  38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;
  •  3 пасажирів, які мали невідповідність у документах;
  •  кількох осіб, які відмовилися показати документи або не мали їх.

Залізничники нагадали, що діти до 14 років мають їхати лише з дорослими, а безкоштовно можуть подорожувати лише діти до 5 років включно.

Як повідомлялося, з 25 липня Укрзалізниця посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди. "Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира", - пояснили в УЗ. 
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