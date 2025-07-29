МВС запускає портал для ветеранів «Твоя підтримка»

Це єдиний інформаційний ресурс, створений для доступу до інформації про повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, а також звільнені з полону.

Міністерство внутрішніх справ України запускає портал "МВС: Твоя підтримка".

Як зазначає пресслужба відомства, це єдиний інформаційний ресурс, створений для доступу до інформації про повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військовослужбовці та працівники органів системи МВС, звільнені з полону і їхні родини.

Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що цей ресурс – спільний крок до нової якості підтримки.

“Ключовий інструмент – електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послугу – без барʼєрів і затримок. Чітке розуміння процесів – покрокові маршрути та розʼяснення: реабілітація, лікування, протезування, психологічна допомога, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіта, спорт, база рапортів та заяв – усе в одному місці. Це про простоту, доступність і повагу”, – сказав Клименко.

Він зазначив, що ветеран не має витрачати час на бюрократію.