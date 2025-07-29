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МВС запускає портал для ветеранів «Твоя підтримка»

Це єдиний інформаційний ресурс, створений для доступу до інформації про повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, а також звільнені з полону.

МВС запускає портал для ветеранів «Твоя підтримка»
глава МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

Міністерство внутрішніх справ України запускає портал "МВС: Твоя підтримка"

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Як зазначає пресслужба відомства, це єдиний інформаційний ресурс, створений для доступу до інформації про повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військовослужбовці та працівники органів системи МВС, звільнені з полону і їхні родини. 

Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що цей ресурс – спільний крок до нової якості підтримки. 

Ключовий інструмент – електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послугу – без барʼєрів і затримок. Чітке розуміння процесів – покрокові маршрути та розʼяснення: реабілітація, лікування, протезування, психологічна допомога, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіта, спорт, база рапортів та заяв – усе в одному місці. Це про простоту, доступність і повагу”, – сказав Клименко.

Він зазначив, що ветеран не має витрачати час на бюрократію.
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