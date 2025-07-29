Шмигаль і Пісторіус обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн»

Очільник Міноборони України Денис Шмигаль у розмові зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом підкреслив, що Німеччина залишається ключовим партнером нашої країни у зміцненні обороноздатності.

«Під час розмови подякував за надану підтримку, зокрема в межах міжнародних коаліцій та оборонних пакетів. Обговорили домовленості за підсумками «Рамштайну». Дякуємо Німеччині за співорганізацію засідання. Готуємо наступні зустрічі Контактної групи», - заявив Денис Шмигаль.

Він розповів про нагальні потреби Сил оборони України до кінця року, а також поінформував німецького колегу про чергові російські удари по українських містах та про людей, яких убили росіяни цієї ночі.

«Наголосив, що Україна критично потребує посилення протиповітряної оборони. Подякував за підтримку у питаннях постачання систем Patriot. Це надзвичайно важливий крок, який рятує життя. Продовжимо тісну співпрацю для зміцнення нашої спільної безпеки», - резюмував Денис Шмигаль.