​Міноборони Білорусі повідомило про падіння невідомого безпілотника в Мінську

Міністерство оборони Білорусі заявило, що вночі у Мінську нібито був перехоплений безпілотник, постраждалих при цьому немає.
Про це повідомляють офіційні білоруські ЗМІ, зокрема - БелТА.
"Попередньо встановлено, що вночі 29 липня безпілотний літальний апарат, який було виявлено Міністерством оборони та подавлено засобами радіоелектронної боротьби, впав без детонації у дворі будинку №72 на вул. Матусевича. Уламки безпілотника пошкодили кілька припаркованих автомобілів та приземлилися на прилеглу до будинку територію", - пише БелТА з посиланням на Слідчий комітет.
Незалежне білоруське видання "Дзеркало" з посиланням на місцевих жителів також повідомляє, що безпілотник врізався в житловий будинок і потім припаркований автомобіль і вибухнув.
- Над територією Білорусі раніше неодноразово помічали російські безпілотники, які використовуються для атак на Україну. Кілька разів дрони збивали засобами ППО, зокрема, - у серпні минулого року.
- У липні 2025 повідомлялося, що білоруський вертоліт збив російський дрон "Гербера", який летів у бік України. Його уламки впали на території Гомельської області.
- Однак, цього разу Міноборони Білорусі вперше повідомило про інцидент із такими подробицями.