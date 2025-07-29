​Міноборони Білорусі повідомило про падіння невідомого безпілотника в Мінську

Міністерство оборони Білорусі заявило, що вночі у Мінську нібито був перехоплений безпілотник, постраждалих при цьому немає.

Про це повідомляють офіційні білоруські ЗМІ, зокрема - БелТА.

"Попередньо встановлено, що вночі 29 липня безпілотний літальний апарат, який було виявлено Міністерством оборони та подавлено засобами радіоелектронної боротьби, впав без детонації у дворі будинку №72 на вул. Матусевича. Уламки безпілотника пошкодили кілька припаркованих автомобілів та приземлилися на прилеглу до будинку територію", - пише БелТА з посиланням на Слідчий комітет.

Незалежне білоруське видання "Дзеркало" з посиланням на місцевих жителів також повідомляє, що безпілотник врізався в житловий будинок і потім припаркований автомобіль і вибухнув.