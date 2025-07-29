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​Міноборони Білорусі повідомило про падіння невідомого безпілотника в Мінську

Його уламки пошкодили кілька припаркованих автомобілів. 

​Міноборони Білорусі повідомило про падіння невідомого безпілотника в Мінську
Фото: БелТА

Міністерство оборони Білорусі  заявило, що вночі у Мінську нібито був перехоплений безпілотник, постраждалих при цьому немає.

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Про це повідомляють офіційні білоруські ЗМІ, зокрема - БелТА.

"Попередньо встановлено, що вночі 29 липня безпілотний літальний апарат, який було виявлено Міністерством оборони та подавлено засобами радіоелектронної боротьби, впав без детонації у дворі будинку №72 на вул. Матусевича. Уламки безпілотника пошкодили кілька припаркованих автомобілів та приземлилися на прилеглу до будинку територію", - пише БелТА з посиланням на Слідчий комітет.

Незалежне білоруське видання "Дзеркало" з посиланням на місцевих жителів також повідомляє, що безпілотник врізався в житловий будинок і потім припаркований автомобіль і вибухнув.

  • Над територією Білорусі раніше неодноразово помічали російські безпілотники, які використовуються для атак на Україну. Кілька разів дрони збивали засобами ППО, зокрема, - у серпні минулого року. 
  • У липні 2025 повідомлялося, що білоруський вертоліт збив російський дрон "Гербера", який летів у бік України. Його уламки  впали на території Гомельської області.
  • Однак, цього разу Міноборони Білорусі вперше повідомило про інцидент із такими подробицями.
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